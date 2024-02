Většinou se pro dům se zahradou rozhodnou lidé toužící po zeleni a čerstvém vzduchu dostupnými hned za dveřmi. Případně chtějí relaxovat bez složitého cestování a ve svém. Řešením je meditačně odpočinková zahrada.

Určitě jste se setkali s mnoha radami, jak prožít spokojený život. Chce to maximálně vnímat pozitivní vjemy z okolí, pohybovat se v blízkosti milovaných lidí a také se minimálně půl hodiny denně věnovat tomu, co vás ze všeho nejvíc baví. Máte-li možnost každý den trávit čas na vlastní zahradě, máte už napůl vyhráno.

Jenže ne každá zahrada vybízí k odpočinku, nebo dokonce k meditaci. Někteří majitelé totiž kladou takový důraz na minimální údržbu a soukromí, že vytvoří jen plochu s posečeným trávníkem a perfektně udržovaným živým plotem. Jenže navzdory absenci záhonů si tu moc relaxace neužijí. Tvorba odpočinkové nebo také meditační zahrady je vlastně samostatný zahradní styl. I pro tento typ zeleně totiž platí několik pravidel a doporučení. Díky jejich dodržení vám pod rukama vyroste relaxační prostor, kde budete šťastní.

Zklidnění a ztišení

K odpočinku potřebujete zejména soukromí a klid, meditační zahrada ovšem dosahuje ještě o něco vyšší úrovně. Jde v ní hlavně o celkové zklidnění, ztišení veškerého hluku i o možnost odpoutat se od vnějšího rušivého světa. Chcete-li si vytvořit vlastní meditační zahradu či alespoň koutek, kde budete meditovat nebo třeba cvičit jógu, je potřeba se zaměřit i na atmosféru místa.

close info Shutterstock zoom_in Jednoduchá řešení jsou kolikrát ta nejlepší. Houpací síť nebo hamak zavěšený mezi stromy doslova lákají k odpočinku

I když se tyto zahrady často pojí s idejemi a symboly určitého náboženství, není to podmínkou. Navíc nikde není pevně dáno, jak přesně by takový zelený svět měl vypadat, každý si totiž odpočine v trochu jiném prostředí. Většina relaxačních zahrad bývá koncipována jako okrasná, tedy s okrasnými výsadbami, případně s několika vodními prvky. Ale klidně sem můžete zařadit třeba ovocný sad, záhon s drobným ovocem, barevný trvalkový záhon nebo bylinky, které vás potěší příjemnou vůní, kdykoliv projdete kolem.

Návrat k zeleni

Odpočinkové zahrady mají většinou společnou jednu myšlenku, a tou je návrat do přírody. Většina lidí se nejlépe cítí při procházce voňavým lesem, kde sice mnohdy vůbec nic nekvete, ale na každém kroku vás obklopuje záplava bujné zeleně. Zelená v mnoha odstínech na psychiku působí jako náplast, která dokáže vytěsnit negativní emoce. V genech je totiž zakódované, že vše zelené představuje přírodu, a v té lidé kdysi dávno opravdu žili.

close info Lucie Peukertová zoom_in Dopřejte si přírodní divadlo. Může jím být klidně ptačí krmítko zavěšené do korun stromů nebo také jezírko s rybami

Takže pokud chcete svou stávající zahradu proměnit v nejlepší místo pro odpočinek, vsaďte na bujnější zeleň. Nebojte se kombinovat stromy a keře s popínavkami a trvalkami, to všechno do odpočinkové zahrady patří. A co s trávníkem? Ani ten tu nemusí chybět, je to přece ten nejlepší koberec pro meditaci a aktivní odpočinek pod modrou oblohou.

Pozor na barvy

Základem každé zahrady by měla být zelená v nejrůznějších odstínech. Rozhodně to ale neznamená, že by na záhonech nesměly vykvést trvalky nebo jiné okrasné rostliny. Naopak, pozitivními barvami se obklopte od jara do zimy. Jen barevné kombinace by neměly být příliš divoké.

V odpočinkovém zákoutí nebo v blízkosti terasy raději vybírejte rostliny kvetoucí převážně ve studenějších odstínech modré, bílé a růžové. Teplé barvy v podání žluté a oranžové sice nemají vstup zakázaný, nesmějí však převažovat. Energickou červenou si raději dopřejte v místech, kde potřebujete povzbudit, meditovat se v její blízkosti moc nedá.

close info Lucie Peukertová zoom_in Myslete i na praktická řešení. I vychytávky v podobě zahradního umyvadla dokážou neskutečně zjednodušit život

Nejlepšími pomocníky při odpočinku či meditaci jsou travnaté plochy nebo terasa. U ní vsaďte nejlépe na tvrdé dřevo, které oceníte i při pohybu bosky. Pokud si odpočinek, jógu nebo jiné meditační cvičení prováděné venku nechcete odepřít ani v nepříznivém počasí, bude dobré meditační zákoutí zastřešit. Ideální volbou jsou například prosklené altány, pergoly nebo meditační stany. Rozhodně by ale měly být světlé a postavené na místě vhodném k relaxaci. Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.

