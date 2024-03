New Africa / Shutterstock

Chystáte se na pěstování bylinek a tápete v tom, jaký substrát zvolit? Máte hned několik možností. Pořídit si můžete substrát určený přímo pro bylinky, nebo si ho můžete namíchat sami doma.

Většina bylinek pochází z oblasti Středomoří, kde je obvykle chudá půda. Nemají tak žádné extra velké nároky. Přesto můžete bylinkám dopřát trochu toho „luxusu" a ony se vám pak za to velmi odvděčí.

Nejjednodušší volba: hotový substrát

Pokud se chcete vydat touto cestou, můžete si pořídit už hotový substrát, který je speciálně určený pro bylinky. Pořídíte ho nejen v zahradnictví, ale i v jakémkoliv hobbymarketu. I tak je ale dobré se ujistit, že substrát obsahuje výhradně organická hnojiva.

Namíchejte si vlastní substrát

Svým bylinkám můžete připravit i vlastní substrát. Každý zahrádkář má svůj osvědčený recept, obvykle se od sebe liší poměrem různých druhů zemin. Výhodou vlastnoručně umíchaného substrátu je, že přesně víte, co do něj dáte.

Kompost, písek a zemina

Tento substrát obsahuje pouze 3 ingredience, které jsou běžně dostupné. Zeminu můžete mít koupenou, nebo ji vzít ze záhonu. Ingredience dáváme v poměru cca 1 : 1 : 1 a důkladně promícháme. Je vhodný pro všechny druhy bylinek.

Rašelina, křemičitý písek a organická hnojiva

Pro bylinky, které mají raději kyselejší půdu (vřes, borůvka, brusinka a vůbec bylinky původem z lesa), zvolte rašelinu, křemičitý písek a organické hnojivo. Všechny tři suroviny smíchejte v poměru 1 : 1 : 1 až 2 : 2 : 1.

Sázíte přímo do záhonu? Připravte i půdu

Vlastnoruční substrát si většinou připravují lidé, kteří se chystají pěstovat bylinky v květináči. Můžete jej ale využít i pro pěstování bylinek venku na zahradě.

Pokud ale bylinky sázíte rovnou do zeminy, která je v záhonu, měli byste půdu včas připravit. Ideální je, když půdu pro bylinky připravíte už na podzim, ale pokud jste to nestihli, klidně to zvládnete i v předjaří.

Připravený záhon nejprve důkladně zbavte všech vytrvalých plevelů. Následně půdu zryjte a do zryté půdy zapravte dobře rozleželý organický materiál, například kompost. Ten můžete nahradit substrátem pro pěstování žampionů.

Rozhodně ale nepoužívejte minerální hnojiva či hnůj, bylinky by byly málo aromatické. Naopak dbejte na správnou kyselost půdy, měla by být mírně kyselá. V případě, že pH půdy je pod 6,5, vpravte do půdy při rytí trochu vápence. O tom, jak pěstovat bylinky v zimě, jsme psali zde.