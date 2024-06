Nejvíce Čechů chce v létě vyrazit k moři, druhým nejoblíbenějším cílem se stávají hory. Ale každý pátý z nás buď dovolenou neplánuje vůbec, nebo plánuje, přesto nikam nepojede. Co ještě prozradil aktuální průzkum?

Moře jako TOP dovolenkový cíl se nemění, ale mění se to, že hodně mladých se chce aspoň na chvíli oprostit od moderních technologií a vyrazit do kempu. A co budete v létě dělat vy? Porovnejte svoje záměry s aktuálním letním průzkumem agentury Ipsos pro společnost 4camping, odpovídalo 1000 Čechů ve věku 18 až 65 let.

Takhle vypadal žebříček 5 TOP nejlevnějších zemí pro dovolenou u moře vloni:

Zdroj: Youtube

Kde budeme v létě o dovolené

Asi 41 procent si chce dovolenou v létě pěkně osolit, pojede k moři. Pak nás baví hory, kempování, následuje vodáctví. Ale pozor: přibližně 20 procent nemá cíl dovolené, nebo ji neplánuje.

close info anatoliy_gleb / Shutterstock zoom_in Táboření a kempování baví stále více mladých lidí a to je dobrá zpráva

Hotel, chata, příroda... Kde chcete o dovolené bydlet?

Máme rádi pohodlí, u asi 62 procent vítězí hotel nebo penzion. Druhou příčku obsazují chalupy a chaty, třetí místo patří kempingu nebo nocování v přírodě.

Co budete v létě dělat venku

Možností je spousta, nejčastěji však budeme chodit na pěší výlety. Ty milujeme všichni; jak mladá generace, tak třicátníci i čtyřicátníci a rovněž lidé ve zralejším věku.

Co nás ještě baví podnikat venku? Často sedáme na kolo, testujeme svou zdatnost při vysokohorské turistice, případně sjíždíme řeky. Prostě klasika. Naopak méně často zkoušíme pokořit via ferraty nebo se věnujeme horolezectví (s přibývajícím věkem nás tento nápad opouští čím dál víc).

Příroda jako nejlepší relaxace

Co děláte, když potřebujete vyčistit hlavu? Přírodu jako čističku hlavy nejvíce preferují lidé ve věku 36 až 53 let (cca 64 procent), následuje kategorie 54 až 65 let.

close info ORION PRODUCTION / Shutterstock zoom_in Příroda je nejlepší čistička hlavy pro všechny generace

Zaujalo nás, že fyzickou prací si odpočinou spíše starší (54 až 65 let, cca 19 procent), kdežto mladí 18 až 26 let uvádí fyzickou práci jako formu relaxace jen asi v 7 procentech.

A vás možná překvapí, že gaučing si nejvíce užívá mladá generace 18 až 26 let, kdežto lidé ve věku 54 až 65 let tuhle "čističku hlavy" preferují ze všech oslovených věkových skupin nejméně.