Jak zvětšit a proměnit starý byt? Změňte dispozice a dopřejte mu více světla. Přesně tím se řídila tahle nápaditá rekonstrukce pražského bytu ve starém činžáku, která přeje všem obyvatelům. Rodičům i dítěti.

Z bytu se dá krásně koukat na nebe, nachází se v nejvyšším patře jednoho pražského činžáku postaveného před více než 100 lety. Aby se v něm dalo žít i v 21. století, byt si vzaly do parády architektky Kateřina Průchová a Petra Ciencialová ze studia Plus One Architects. Podívejte se na výsledek, o neobvyklé nápady, včetně ložnice zasazené do největšího obytného prostoru, tady není nouze.

Plusy a minusy

Byt o ploše 63 m² koupila mladá rodina s malým dítětem. Mezi přednosti bytu patří vysoké stropy a špaletová okna, nicméně bydlet se tu hned nedalo. Kromě špatného technického stavu se řešila nevyhovující dispozice. Hodně napoví původní půdorys bytu ve fotogalerii, kde je patrná i mini koupelna či malá chodba a nevhodné propojení místností.

close info Radek Úlehla zoom_in Rekonstrukce pražského činžovního bytu s láskou ke dřevu

Nová dispozice, nový život

Radikální změna dispozice sem přinesla vzduch a světlo, a to doslova všude v bytě. Pokud není v místnosti okno, přirozené světlo proudí skrz otevřený prostor nebo dveře s prosklením.

Hlavní obytná místnost se otevřela, ložnice a dětský pokoj mají potřebné soukromí za dveřmi. Co teď ale vypadá jednoduše, dalo architektkám zabrat. „Rozvržení dispozice jsme dlouho hledali, vzniklo velké množství variant," říkají.

Jak to dopadlo

Zbouráním nenosných příček se také zvětšila vstupní chodba i mini koupelna. Za koupelnou se nachází dětský ráj. V dětském pokoji se vytvořilo patro na spaní, pod ním je z pohledu chodby komora. U dětské postele ještě vzniklo v příčce okénko, aby měl potomek přehled o dění v bytě, současně otevřené okénko podporuje proudění vzduchu.

Prohlídka bytu směrem doleva překvapí pokračující otevřeností dispozice, ze dvou místností vznikla jedna a ta se nově rozdělila na kuchyni, ložnici a obývák. Ložnice je vlastně pokoj v pokoji, ovšem průchozí jak z obýváku, tak z kuchyně. Soukromí zajišťují závěsy, za ně se schovala i část úložného prostoru.

Snídaně v obýváku

Mezi kuchyní a obývacím pokojem s jídelnou nejsou dveře, pohodlně se dá projít i s talíři a usednout ke stolu. Pro relaxaci je vyčleněná sedačka, podél nejdelší stěny se situoval nábytek vyrobený na míru. A koho by překvapila absence televizoru, tomu doporučujeme podívat se na fotografii. Nad dveřmi do ložnice je umístěná kazeta s projekčním plátnem, stačí ho stáhnout a využít projektor.

close info Radek Úlehla zoom_in Rekonstrukce pražského činžovního bytu s láskou ke dřevu - kazeta s projekčním plátnem je nad dveřmi

close info Radek Úlehla zoom_in Rekonstrukce pražského činžovního bytu s láskou ke dřevu - stačí zatáhnout závěsy, stáhnout plátno a může se promítat

Vestavěný nábytek a nové příčky se zhotovily z americké jedle, podlaha je ze světlého marmolea. Oba přírodní materiály se prolínají téměř celým bytem (kromě koupelny), a tak ho příjemně sjednocují.

close info Radek Úlehla zoom_in Rekonstrukce pražského činžovního bytu s láskou ke dřevu

Další překvapení

„Překvapením může být absence stropních světel – jedinou výjimkou je lustr nad jídelním stolem. Všechna ostatní světla jsou zakomponována v nábytku, světelný zdroj není vidět a jeho intenzita se přizpůsobuje denní či noční době," vysvětlují autorky rekonstrukce. Osvětlení doplňují lampy.

Výsledek? Nápaditá rekonstrukce bytu splnila, co od ní majitelé čekali, a přidala i něco navíc. Tady musí být radost bydlet.

close info Radek Úlehla zoom_in Rekonstrukce pražského činžovního bytu s láskou ke dřevu

Dvě v jednom. Seznamte se s autorkami proměny

Ateliér Plus One Architects založily architektky Kateřina Průchová a Petra Ciencialová. Studio má sídlo v Praze, navržené projekty realizuje po celé České republice. Zadání a zkušenosti se postupně rozrůstají od detailů v interiéru pro soukromé klienty až po veřejné stavby a větší investory. Jeho tvorbu nejvíce charakterizuje střídmost a respekt k zadání, místu i klientovi.