Stračky jsou až 2 metry vysoké rostliny obsypané krásnými květy. Jak zajistit takovou nádheru?

close info Julia Faerber Summer 23 / Shutterstock

Jana Truksová 3. 6. 2024 clock 5 minut gallery

Jen málokterá květina se může vyrovnat výrazným, sošným stračkám, které na sebe začátkem léta strhnou veškerou pozornost. Hodí se na záhony i jako řezané květiny. Jestli potřebujete do zahrady dostat výšku, stračka je to, co hledáte.

tag Jaro Květ Léto Ostrožka Rostliny Růže Stonek Stračka Trvalka Záhon

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít