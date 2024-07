Hudba ve skalách, historie nejen na hradě, filmy ve Varech, levandule na Moravě. Kam pojedete o víkendu?

Marcela Škardová 4. 7. 2024 clock 3 minuty gallery video

Cyrilometodějské oslavy, Levandulový festival, Pernštejnské slavnosti, rekonstrukce Napoleonské bitvy u Znojma anebo koncertní provedení Rusalky v Prachovských skalách. To jsou jen některé z lákavých akcí na prodloužený víkend. Ale pokud chcete jet na filmový festival do Karlových Varů, ještě to stihnete.

