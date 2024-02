Phalaenopsis je jednou z nejoblíbenějších pokojovek, a to zejména pro snadnou péči a úchvatná květenství, která vydrží až tři měsíce. Běžně prodávané rostliny jsou vyšlechtěné, a proto jsou mnohem odolnější než původní druhy z tropických pralesů jihovýchodní Asie. Připravili jsme pro vás několik tipů, které vám pomohou těšit se z květů této nenáročné orchideje co nejdéle a přimět ji k opakovanému kvetení.

Phalaenopsis nejlépe roste při minimální noční teplotě 16 °C a maximální denní teplotě 24 °C. Tato orchidej vyžaduje hodně světla, ale nesnáší přímé sluneční světlo, a už vůbec ne v letních měsících. Ideální místo pro ni je na okenním parapetu orientovaném na sever, severovýchod, či jihovýchod. Žloutnutí listů bývá známkou přílišného přímého slunečního záření. Pokud poupata opadávají nebo listy tmavě zelenají, rostlině naopak světlo chybí.

Péče o pokojové orchideje:

Tropická kráska miluje vlhkost

Zalévejte alespoň 2x týdně a spíše půdu v květináči než přímo rostlinu.

Dešťová voda je lepší než voda z vodovodu obsahující velké množství vápníku.

Je vhodnější zalévat brzy ráno.

Nejlepší je namočit květináč na 5 až 10 minut do kbelíku s vodou tak, aby byl ponořený celý kořenový bal.

Ve svém přirozeném prostředí je Phalaenopsis vystaven vysoké vlhkosti vzduchu. Pokud tedy chcete rostlinu pěstovat nebo množit, je nejlepší zvolit vlhké místo, například kuchyň, koupelnu nebo zimní zahradu.

Kořeny musí dýchat

Pro Phalaenopsis je důležité, aby byl zakořeněn v dobře provzdušněné půdě, která umožňuje odvod vlhkosti. Speciální zemina pro pěstování orchidejí je k dostání ve většině zahradnických center a je pro tento účel ideální, rozhodně lepší než používat běžnou zeminu pro pokojovky.

Protože dobře provzdušněná zemina pro květináče s orchidejemi neobsahuje dostatek výživy, je nejlepší přidat do zálivky tekuté hnojivo. K dostání je speciální hnojivo pro orchideje, které by se mělo aplikovat dvakrát měsíčně od března do října.

Jak přinutit Phalaenopsis k dalšímu kvetení

1. Nepřestávejte hnojit

Poté, co orchidej Phalaenopsis shodí poslední květ, můžete začít jednou měsíčně hnojit hnojivem pro orchideje. Postupujte podle pokynů výrobce hnojiva. Udržujte orchidej na svém místě, na jasném, nepřímém světle.

2. Odřízněte květní špičku, je-li třeba

Po opadání květů máte tři možnosti:

Existuje možnost, že na špičce rostliny vykvetou nové květy, takže můžete zkusit ponechat květní trn na místě. Často to však nefunguje. A pokud ano, budou pravděpodobně menší než původní květy.

Ustřihněte květní trn v mírném úhlu mezi druhým a třetím trojúhelníkovým uzlem, počítáno odspodu nahoru. Vezměte prosím na vědomí, že tento postup funguje pouze u Phalaenopsisů a že funguje jen asi v polovině případů.

Poslední variantou je úplné odstranění květní špičky asi ½ cm od báze rostliny. Tato metoda přináší nejlepší květy a dává rostlině šanci obnovit a posílit kořeny. Špičku budete muset odstranit také v případě, že zežloutla nebo zhnědla.

3. Nezapomeňte zalévat

Orchidej zalévejte každých 10-14 dní. Opět platí, že nejlepší je ponořit ji do kýble s vodou. Před dalším zaléváním nechte substrát v květináči téměř vyschnout.

4. Počkejte několik měsíců na nový list

Počkejte několik měsíců. Jakmile rostlina získá nový list, který je plně vzrostlý, vaše orchidej se zotavila a je připravena znovu vykvést. Všimněte si, že tento nový list bude pravděpodobně stejně velký a možná i větší než ostatní listy na vaší rostlině.

5. Přesuňte do chladu

Chcete-li získat nový květní trs orchideje, umístěte rostlinu na místo s nižší pokojovou teplotou. Fungovat může i umístění orchideje na okno mimo dosah topení.

6. Počkejte na nový květní trn

Počkejte asi měsíc, než vyroste květní špička. Zpočátku bude vypadat jako kořen rostoucí přímo vzhůru, bude mít na sobě hrbolatý konec. Jakmile orchidej začne mít špičku, můžete ji vrátit na obvyklé pěstební místo. Dejte jí ještě několik měsíců na to, aby trn vyrostl do výšky a aby se objevily nové květy. Jakmile dosáhne výšky asi 5 cm, můžete začít trn podpírat kolíkem a volným úvazem. Pokud se vám po několika měsících neobjeví nový květní trs, zkuste orchidej přemístit na jiné místo. Možná nemá dostatek světla nebo dostatečně nízké teploty.

7. Vytrvejte

Pokračujte v zalévání a hnojení. S orchidejí nehýbejte, jinak by se její květy mohly zkroutit a neměla by ten krásný obloukovitý efekt. Naší orchideji Phalaenopsis obvykle jednou za rok vyroste nový květní trs (nebo dva). Užijte si to!

