Stará jizerská sklárna povstala z ruin. Je z ní neuvěřitelně pohodlné bydlení

close info Anželika Rybak a archiv Jedlový potok

Daniela Opočenská 24. 7. 2024 clock 5 minut gallery video

Ačkoli majitelé bývalé sklárny by to považovali za přehnané vyjádření, kdokoli se pustí do rekonstrukce starého objektu s respektem k materiálům a dobovým postupům, se dá považovat za hrdinu. Zbořit starý dům a postavit na jeho místě nový je totiž až několikanásobně levnější. Když má navíc nemovitost památkovou ochranu, je jasné, že podobu obnovy bude muset schválit úřad.

