Ve Skotsku si bodláky považují natolik, že je vyhlásili za národní květinu. My ostatní je považujeme za otravný plevel, který na zahradě rozhodně nechceme. Stejně jako většina širokolistých plevelů bodláky představují problém pro trávník i záhony, protože soupeří s ostatními rostlinami o živiny, vodu a sluneční světlo. Zbavit se jich je ale náročný problém.

Bodláky pocházejí z Evropy a částečně i ze subtropických částí Asie, odkud se rozšířily prakticky do celého světa. Je to rostlina jednoletá nebo dvouletá, zřídka také trvalka. Dorůstá od 30 do 200 cm a je známá svými vysokými pichlavými stonky a fialovými květy.

Bodlák se rozmnožuje především semeny (i když je známo, že se lokálně množí úlomky kořenů při kultivaci půdy). Semínka mají jemné chloupky, které se mohou přichytit na oblečení nebo na zvířecí srst, což jim napomáhá k šíření.

K vyklíčení může dojít kdykoli během roku, ale převážně se tak děje na podzim, po dešti. Jednoleté rostliny na jaře vyrostou, v létě vykvetou, vysemení se a poté odumřou. Některá semena ale vyklíčí koncem zimy a na jaře a vytvoří růžici, která roste přes léto, na podzim a v zimě, než následující léto vykvete a vytvoří semena. To jsou dvouleté rostliny.

Bodlákům se daří v mírném podnebí středomořského typu se suchými horkými léty a chladnými zimami. Dávají přednost úrodným, dobře odvodněným půdám s vysokým obsahem dusíku. Zřídka rostou v podmáčených půdách.

close info Nicky ❤️🌿🐞🌿❤️ z Pixabay.com zoom_in Bělotrn je kvůli svým květům oblíbenou rostlinou pěstovanou v zahradách

Jak odstranit bodlák z trávníku a záhonů

Pokud máte na zahradě jen několik těchto otravných rostlin, je nejlepším způsobem likvidace ruční vypichování. Měli byste se snažit odstranit co největší část kůlového kořene rostliny, abyste zabránili jejímu opětovnému růstu.

Sekání nebo kosení obvykle není účinné, protože rostliny znovu vyrážejí ze zbytku kořene. Nedozrálé hlavičky semen ponechané na zemi mohou rovněž obsahovat životaschopná semena, která mohou vyklíčit.

Bodláky dobře reagují na ošetření chemickými herbicidy nebo octem v koncentraci alespoň 20% kyseliny octové. Použití postřiků je nejúčinnější na podzim, kdy jsou tyto otravné plevele ve stadiu semenáčků. Lze likvidovat i silnější rostliny, ale v tom případě jsou nutné vyšší aplikační dávky, což představuje větší riziko pro půdu.

Na celoplošnou likvidaci například v trávníku používejte postřiky na dvouděložné plevele, které zabijí bodlák, ale nikoliv trávu. Pokud stříkáte pouze jednotlivé rostliny, můžete použít totální herbicid. Postřik provádějte za bezvětrného podmračeného dne, nejlépe navečer, aby rostlina vstřebala co nejvíce přípravku.

Bodláky mají tendenci se v zimě zatahovat, takže jsou mnohem méně citlivé na herbicidy. Postřik je nejlepší odložit až do začátku jara.

close info Mabel Amber, who will one day z Pixabay.com zoom_in Semena mají jemné chloupky, které se mohou přichytit na oblečení nebo na zvířecí srst, což jim napomáhá k šíření

Jak zabránit návratu bodláků

Stejně jako u všech plevelů, které se šíří semeny, je nejlepší zabránit jejich vzniku.

Jednou ze strategií, jak zamezit rozvíření semen spících v půdě, která v ní čekají na lepší podmínky pro klíčení, je co nejméně narušovat půdu.

Druhou možností je zakrytí co největšího množství holé půdy buď mulčem, půdopokryvkami, nebo jinými rostlinami, které plevelům znemožní růst. V trávníku nejlépe omezíte výskytu otravných bodláků tím, že ho budete udržovat hustý a zdravý, aby semena nenašla místo, kde by se mohla uchytit.

A třetí obranou proti invazi bodláků je pravidelné hlídání záhonů a vytrhávání plevele v okamžiku, kdy se objeví a je ještě mladý a nejzranitelnější. Vytrhané rostliny spalte, nikdy je nepřidávejte do kompostu, abyste si je nezanesli zpět do záhonů.

