Pnoucí hortenzie jsou díky svým velkým bílým květům a atraktivním listům vynikající popínavou rostlinou pro pokrytí stinné severní nebo východní zdi či plotu. Její pěstování je snadné a zvládne ho i začínající zahradník.

Popínavé hortenzie dokáží výborně pokrýt stinné vertikální plochy a lze je také nechat vyšplhat na velké stromy. Nejčastěji se pěstuje hortenzie řapíkatá (Hydrangea anomala subsp. petiolaris). Kvete začátkem léta velkými bílými krajkovými květy. Atraktivní jsou také její srdčité, tmavě zelené listy, které se na podzim zbarvují do máslově žluté. Je opadavá, ale výborně odolává mrazům a snadno se pěstuje.

Řapíkaté hortenzie jsou silné rostliny, ale než vykvetou, může to trvat několik let. Potřebují dostatek prostoru, protože tato bujně rostoucí popínavá rostlina může po 15 letech dosáhnout výšky 12 metrů a rozrůst se do šířky až 8 metrů.

Jak sázet popínavou hortenzii

Nejvhodnější doba pro výsadbu je na jaře nebo na podzim. Kontejnerované rostliny lze však sázet po celý rok, pokud není půda zmrzlá, přemokřená nebo v létě příliš suchá. Po koupi rostliny se sázením neotálejte a dejte ji do půdy co nejdříve.

Pnoucí hortenzie se obvykle vysazuje u paty zdi nebo plotu, což jsou oblasti, které se často nacházejí ve srážkovém stínu, a proto je náchylná k vysychání. Abyste jí usnadnili zakořenění, vylepšete oblast výsadby (nejen výsadbovou jámu) zakopáním kompostu nebo dobře uleželého hnoje.

Asi hodinu před výsadbou rostlinu důkladně zalijte. Nikdy nesázejte hortenzii hlouběji, než byla v původním květináči. Po výsadbě ji zamulčujte organickou hmotou – kompostem nebo listovkou. Během prvního jara a léta rostlinu dobře zalévejte.

Zdroj: Youtube

Ideální je rostlinu vysadit na místo orientované na sever nebo východ. Snese i světlejší místo, ale květy na slunci nevydrží příliš dlouho. Mladý porost je na jaře náchylný k poškození mrazem, proto se vyhněte výsadbě do mrazové kapsy a sázejte na chráněném místě, mimo dosah silných větrů. Ačkoli zpočátku obvykle rostou pomalu, jsou to velmi bujné rostliny a jedna po několika letech pokryje i velkou zeď.

Tyto popínavky jsou v dospělosti velmi mohutné, a proto potřebují silnou a pevnou oporu, například silné dráty ukotvené ve zdi, nebo mříž zabetonovanou do země. Nové výhony přivazujte, dokud se nevytvoří vzdušné kořeny, kterými se přichytí. Pokud rostlinu sázíte ke stěně nebo plotu, ponechte mezi rostlinou a zdí mezeru asi 45 cm.

close info Flegere / Shutterstock zoom_in Pokud rostlinu sázíte ke stěně nebo plotu, ponechte mezi rostlinou a zdí mezeru asi 45 cm

Péče o pnoucí hortenzie

Péče o tento typ hortenzií není nijak náročná. Každý rok na jaře je mulčujte listovkou, dobře shnilým hnojem nebo kompostem. Více výživy nepotřebují, protože příliš mnoho hnojiva podporuje růst listů na úkor květů. Hortenzie mají tendenci v horkém počasí vadnout, a proto je nutné důkladně a často je zalévat, zvlášť pokud rostou ve srážkovém stínu.

Jak stříhat hortenzie řapíkaté

Popínavé hortenzie kvetou na loňských výhonech. Aby rostlina měla dostatek času na vytvoření kvetoucího dřeva pro příští rok, prořezávejte ji v létě hned po odkvětu. Odstřihněte odkvetlé stonky a příliš dlouhé nové výhony zkraťte. Jelikož se většina květů vytváří v horní části rostliny, snažte se ponechat co největší část rostliny bez zásahu nebo ji jen lehce zastřihněte.

Plánujete-li zmlazovací řez, počítejte s tím, že rostlina nemusí několik dalších let vykvést. Z toho důvodu se doporučuje naplánovat obnovu v několika fázích během tří nebo čtyř let, kdy budete rostlinu postupně zmenšovat.

close info COULANGES / Shutterstock zoom_in Řapíkaté hortenzie jsou silné rostliny, ale než vykvetou, může to trvat několik let. Potřebují dostatek prostoru, protože tato bujně rostoucí popínavá rostlina může po 15 letech dosáhnout výšky 12 metrů a rozrůst se do šířky až 8 metrů

Problémy řapíkatých hortenzií