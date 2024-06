Jen málokterá rostlina vytvoří na zahradě tak dramatický efekt jako ruj vlasatá. Velké, nápadné květní laty, které se tvoří v létě, vytvářejí kouřový až éterický efekt. Navíc je tento opadavý keř ceněn pro svou nenáročnost a nádherně zbarvené listy.

Tento oblíbený keř, který lze pěstovat i jako malý strom, se přirozeně vyskytuje v mnoha oblastech včetně Středomoří, jižní Evropy, jihozápadní Asie, severozápadní Indie, Číny, Pákistánu a Nepálu, kde roste na suchých, teplých svazích od nížin až do horských oblastí.

Ruj vlasatá (Cotinus coggygria, syn. Rhus cotinus) na zimu opadá a má vzpřímený, rozložitý, otevřený růstový habitus. Může dosahovat výšky a šířky od 3 do 5 metrů. Existuje i zakrslá odrůda, která je vhodná pro pěstování v květináči. Je mrazuvzdorná pouze do -20 °C, takže by se neměla vysazovat v chladných místech a oblastech ležících nad 300 m nad mořem.

Původní barva listů je zelená, ale některé odrůdy je mají v atraktivních odstínech vínové či žluté. Na podzim se listy zbarvují do fascinujících oranžových až šarlatových odstínů. Nenápadné žluté květy mají pět okvětních lístků a jsou volně uspořádány ve velkých latách. Obvykle se objevují od června do července, a nakonec se z nich vyvinou chundelaté semenné lusky, které někdy dřevinu zdobí až do prosince.

Nádherné podzimní zbarvení ruje

Zdroj: Youtube

Nejkrásnější odrůdy ruje vlasaté

Existuje několik odrůd, které se liší především vzrůstem, velikostí a barvou. Vybrali jsme několik nejkrásnějších:

Cotinus coggygria ˈRoyal Purpleˈ: oblíbená pomalu rostoucí odrůda dosahuje výšky a šířky až 3 m, má tmavě červené listy a žluté nebo krémové květní laty.

oblíbená pomalu rostoucí odrůda dosahuje výšky a šířky až 3 m, má tmavě červené listy a žluté nebo krémové květní laty. Cotinus coggygria ˈGolden Spiritˈ: díky zlatožlutým listům a červeně zbarveným květům vytváří zajímavý kontrast. Dorůstá výšky 2 až 2,5 m a šířky 1,5 až 2 m. Trsy plodů této odrůdy jsou tmavě červené.

díky zlatožlutým listům a červeně zbarveným květům vytváří zajímavý kontrast. Dorůstá výšky 2 až 2,5 m a šířky 1,5 až 2 m. Trsy plodů této odrůdy jsou tmavě červené. Cotinus coggygria ˈLillaˈ: tato nízká a kompaktní verze ˈRoyal Purpleˈ je omezena na výšku a šířku kolem 1,5 m, takže je vhodná pro výsadbu do nádob nebo malých zahrad. Listy jsou tmavě fialové a květní hlávky žluté nebo červené.

tato nízká a kompaktní verze ˈRoyal Purpleˈ je omezena na výšku a šířku kolem 1,5 m, takže je vhodná pro výsadbu do nádob nebo malých zahrad. Listy jsou tmavě fialové a květní hlávky žluté nebo červené. Cotinus coggygria ˈYoung Ladyˈ: květy této nízké odrůdy se zelenými listy jsou žluté a růžové, zatímco plody jsou světle hnědé. Dorůstá výšky a šířky až 2,5 m.

close info Nancy J. Ondra / Shutterstock zoom_in Odrůda Golden Spirit má nádherné do žluta zbarvené listy a červené květy

Jak pěstovat ruj vlasatou

Pokud vás éterický vzhled tohoto keře upoutal, máme pro vás skvělou zprávu. Pěstování je velmi snadné a nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Jen je třeba mít na paměti její problematickou mrazuvzdornost, a tak je lepší ji na zimu přikrýt chvojím. Pokud přece jen zmrzne, obvykle stačí odstranit odumřelé větve a sama znovu obrazí z kořenů.

Proto, aby ruj dobře prospívala, potřebuje dobře propustnou, úrodnou půdu a dostatek místa na plném slunci nebo v polostínu. Na jaře ji vždy mulčujte dobře uleželým hnojem nebo kompostem. Po výsadbě zalévejte, ale když zakoření, nepotřebuje mnoho vody. Dobře se jí daří v suchu.

Cotinus coggygria nepotřebují příliš prořezávat, ale pokud chcete podpořit bujný růst nových větví s většími listy, brzy z jara stonky silně zastřihněte. Po prořezání jí přidejte vydatnou dávku dobře uleželého hnoje. Nejlépe se množí řízky z měkkého dřeva, které řežeme v létě.



Je ruj vlasatá jedovatá?

Ruj vlasatá může citlivým jedincům při dotyku způsobit puchýře, vyrážky a jiné podráždění kůže. Proto s ní pracujte vždy v rukavicích a v oblečení s dlouhými rukávy.

Vzhledem ke své příbuznosti s jedovatcem a škumpou má pověst jedovaté rostliny, ve vědecké studii však nebyl toxický účinek prokázán a na Balkáně je používána jako léčivá rostlina. Její listy a květy obsahují polyfenoly, třísloviny a flavonoidy a používá se k léčbě dásní a špatného dechu. Antimikrobiální účinek ruje vlasaté je způsoben množstvím tříslovin v listech.