Jednou za čas je potřeba vašim pokojovým květinám dopřát nový substrát a větší květináč, aby se jim dařilo. Pojďme se společně podívat na to, kdy pokojové rostliny přesazovat a jak na správné přesazování.

Koncem února pomalu přichází čas, kdy se vaše pokojové rostliny opět probouzí k životu. A kromě toho, že většina rostlin bude potřebovat vydatnější zálivku, nebo přesunout zpět na stinnější stanoviště, řada z nich si jistě zaslouží i přesadit. Přesazování pokojových rostlin se ale vůbec nemusíte obávat. Stačí dodržet pár jednoduchých pravidel a vaše rostlinky budou v novém raz dva.

Jak poznat, že rostliny potřebují přesadit?

Spolehlivým ukazatelem je otvor ve dně květináče, skrz který prorůstají kořeny ven. Hustě propletené kořeny přitom mohou být viditelné i na povrchu substrátu. Přesazení vyžadují i rostliny, které setrvale nerostou nebo mají jen malé přírůstky, nekvetou či dokonce chřadnou.

Důvodem k přesazení může být i trvalé přemokření a uhnívání kořenů, hnilobný zápach půdy, substrát zarůstající mechem nebo květináč potažený povlakem z řas. Taková rostlina v přemokřené půdě potřebuje přesadit ihned, ne až na jaře.

I zasychání rostliny z nedostatku vláhy může vést k přesazení, zejména pokud je půda příliš slehlá, takže nezadrží dostatek vody. Příčin usychání může být ale více. Zkuste proto povrch substrátu nejdříve trochu zkypřit, rostlinu zalít, a pokud se její stav nezlepší, přesaďte ji.

Čas na výměnu příliš zasolené půdy poznáte podle bílých usazenin, které se tvoří na květináčích z pálené hlíny. K jejich očistě dobře poslouží teplá voda s octem.

Přesazujeme krok za krokem

1. Výběr substrátu

Pro většinu pokojových rostlin je vhodný univerzální substrát, který budete průběžně doplňovat o hnojivo. Kaktusy a sukulenty potřebují vzdušnější zeminu, proto jim pořiďte speciální substrát. Stejně tak palmy a nekvetoucí rostliny s ozdobnými listy mohou mít vlastní zeminu. Speciální péči a druh substrátu vyžadují také orchideje. V každém hobbymarketu nebo zahradnictví si jistě z nabídky vyberete to pravé.

2. Příprava

Rostlinu nejdřív trochu zalijte. Vlhký kořenový bal se tak nebude po vyjmutí rozpadat. Pokud je květina zaprášená, můžete ji osprchovat vlažnou vodou – v jednom kroku ji zalijete i zbavíte prachu.

3. Nový květináč

Nachystejte si nový květináč (jen o trochu větší, než byl původní) a odtokovou dírku zakryjte keramickým střepem. Zemina se jím nebude vysypávat a přebytečná voda snadno odteče. Na dno dejte vrstvu písku smíchaného se substrátem. Místo písku můžete použít i štěrk nebo keramzit.

4. Vyjmutí rostliny

Do jedné ruky vezměte květináč, do druhé chytněte stonek těsně nad hlínou a rostlinu vytáhněte. Někdy jsou kořeny tak přirostlé ke stěnám nádoby, že kořenový bal nejde vytáhnout. V tom případě bočními stěnami květináče poklepejte o hranu stolu nebo květináč promačkejte. Pokud to nezabere, opatrně kořenový bal oddělte nožem.

5. Přesazení

Květinu vložte do nového květináče. Zkontrolujte, jestli část balu nekouká z květináče, nebo jestli naopak není rostlina příliš nízko. Podle toho upravte výšku podkladové vrstvy. Pokud je vše v pořádku, začněte po stranách přisypávat zeminu a vždy ji jemně upěchujte. Substrát nikdy nedávejte až po vrch květináče, protože by se z něj při zalévání vylévala voda. Ideální je ponechat mezi hlínou a hranou nádoby prostor 1-2 centimetry.

6. Péče o přesazenou rostlinu

Květinu zalijte a dočasně umístěte na polostinné místo. Dokud se rostlina nezaklimatizuje, přímé sluneční světlo by jí mohlo uškodit.