Tato nádherná popínavá rostlina vytváří koncem jara kaskády voňavých modrých, fialových nebo bílých květů. Má velmi bujný růst, proto potřebuje pravidelný řez a vyvazování, aby se udržela pod kontrolou a dobře kvetla. Vynaložená námaha ale stojí za to. V plném květu na fasádě domu, nebo zavěšená nad pergolou vypadá úchvatně.

Vistárie pocházejí z Číny, Japonska a východní části Spojených států. Z deseti existujících druhů se nejčastěji pěstují tři: Wisteria floribunda (vistárie květnatá), Wisteria sinensis (vistárie čínská) a Wisteria brachybotrys (vistárie vznešená). Všechny tři druhy jsou mohutné liány, které mohou v případě, že rostou do koruny stromu, dosáhnout výšky kolem 10 m, nebo se rozprostřít až do šířky 20 m, necháte-li je pnout po zdi. Vistárii můžete také pěstovat jako volně stojící „strom“, nebo ve velké nádobě.

Rostliny vistárie mají neuvěřitelně silné a dřevnaté stonky a u starších rostlin mohou být „kmeny“ tlusté stejně jako kmeny malých stromů. Nejedná se tedy o popínavou rostlinu pro jemné mřížoví. Vistárie nabízí také cenné podzimní barvy a atraktivní semenné lusky podobné hrášku, které ale nezkoušejte jíst, jsou jedovaté.

Jakou rostlinu koupit?

Pokud sázíte novou rostlinu, nejprve si ověřte, zda se vám líbí barva a tvar květů. Kupte si roubovanou rostlinu, protože bude kvést spolehlivěji a mnohem dříve než rostliny vypěstované ze semínka, nebo z řízku. Spoj roubu musí být dobře viditelný, nachází se několik centimetrů nad úrovní půdy.

Rostliny, které nejsou roubované, mohou s kvetením zlobit, nebo nemusí vůbec začít kvést. Nicméně, existují způsoby, jak podpořit kvetení starších neochotných rostlin.

Jak pěstovat vistárii

Stanoviště vyberte na plném slunci, na východní nebo severní straně je ani nezkoušejte sázet. Pěstujte je u pevné zdi, například na průčelí domu, ve vlhké, ale dobře propustné půdě.

Pokud ji chcete pnout po zdi, budete potřebovat nějaký podpůrný rám, protože vistárie nemá žádné úpony, kterými by se na zdi udržela. Musíte ji ke konstrukci přivazovat. Nenápadnou oporu poskytnou pevné vodorovné dráty připevněné k pevným očkům na révu, které se zapustí do zdi ve vzdálenosti 50 centimetrů od sebe. Pokud chcete vistárií ozdobit pergolu, musí mít konstrukce velmi pevný rám z trámů.

Jde o velmi na výživu náročné rostliny. Abyste podpořili kvetení, přihnojujte na jaře hnojivem s vysokým obsahem potaše (uhličitan draselný). Osvědčuje se také hnojivo na růže, které je bohaté na draslík a hořčík podporující květy. Na podzim mulčujte organickou hmotou, například dobře rozleželým koňským hnojem nebo domácím kompostem.

Jak vysadit vistárii

Vistárii vysazujte na jaře nebo na podzim. Dobře připravte půdu, abyste zajistili dobré zakořenění. Zasaďte ji do stejné úrovně, v jaké byla v původním květináči, a dobře zalijte. Stonky přivažte k pozinkovaným drátům připevněným vodorovně podél zdi. Pokud rostlinu sázíte k pergole, odstraňte všechny stonky kromě jednoho a přivažte ho ke sloupku.

close info Khairil Azhar Junos / Shutterstock zoom_in Květy vistárií mohou mít mimo jiné i modrou či bílou barvu

Jak zasadit vistárii do květináče

Vistárie lze pěstovat v květináčích, je to ale velmi náročná disciplína, a ne vždy se zadaří. Chcete-li to zkusit, počítejte s tím, že budete hnojit, zalévat a stříhat, a to stále dokola. Vyberte si co největší květináč, na který máte místo, a použijte kvalitní kompost pro stromy a keře. Rostlinu zasaďte ve stejné úrovni, v jaké byla v původním květináči, a dobře ji zalijte.

close info Andy z Pixabay.com zoom_in Oblíbené jsou tunely z rostlin vistárií. Během květů vytvářejí úžasnou podívanou.

Jak a kdy stříhat vistárie

Vistárie se prořezávají dvakrát ročně, v srpnu a v únoru. Prvních několik let věnujte pozornost zaškolování rostliny do opory. To zahrnuje vyřezání velmi nízkých větví a vyvazování silných bočních výhonů.

Jak stříhat vistárie v zimě

Řezem v zimě i v létě podpoříte vývoj krátkých trnů, které na jaře nesou květy. Provádějte to kdykoli v období vegetačního klidu - od konce října do března.

Nové výhony přivažte na oporu, abyste prodloužili hlavní kostru rostliny. Zbývající dlouhé stonky silně zastřihněte.

Jak stříhat vistárii v létě

Letní řez vistárie podporuje vývoj krátkokvětých trnů, které plodí květy. Dlouhé bujné výhony zkraťte na pět pupenů od kosterních větví.

U rostlin mladších než tři roky vyberte několik silných výhonů, které přivážete k drátům nebo mřížím. Ty budou tvořit kostru rostliny.

close info Sabine z Pixabay.com zoom_in Pokud chcete vistárií ozdobit pergolu, musí mít velmi pevný rám z trámů

Problémy vistárií