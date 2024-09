Se začátkem školního roku řeší rodiče školáků spousty nových a staronových povinností a mezi ně patří i každodenní příprava svačin. Pokud hledáte inspiraci, máme pro vás sedm praktických tipů.

Svačiny jsou pro rodiče školáků velké téma. Hlavní snahou pro většinu z nich je, aby jídlo bylo zdravé, dodalo dítěti energii a obsahovalo všechny důležité nutriční látky. Na druhou stranu je ale potřeba zohlednit i preference dítěte, protože i sebelepší svačina ztrácí smysl, pokud se jí dítě během přestávek ani nedotkne. V neposlední řadě je potřeba zohlednit i časovou náročnost.

Svačina pro děti by měla obshaovat sacharidy, bílkoviny, zdravé tuky a vlákninu v podobě zeleniny nebo ovoce

Na internetu a sociálních sítích se to hemží svačinami, které vypadají jako umělecké dílo, ale s jejich přípravou by bylo potřeba začít před úsvitem. Na začátku roku mívají rodiče dostatek motivace, ta ale s ubíhajícími týdny (a vracejícími se svačinami) obvykle klesá a koncem října kreativní gurmánské výtvory nahradí sušenky a jablko. Máme pro vás 7 tipů, které vám mohou chystání a vymýšlení svačin usnadnit.

Tortilly po naplnění hezky vypadají, dobře drží tvar a můžete je naplnit sýrem, šunkou, pomazánkou i zeleninou

Univerzální tortilly

Pšeničné tortilly jsou skvělý základ a rozhodně se vyplatí je mít doma ve spíži. Můžete je naplnit oblíbenou pomazánkou, lučinou, sýrem, šunkou i zeleninou, po rozkrojení navíc hezky vypadají a dobře drží tvar. V uzavřeném obalu navíc vydrží déle čerstvé a měkké než běžné pečivo, takže nemusíte řešit každodenní nákupy.

Výborně chutnají čerstvé, ale dají se nachystat i jako quesadilla – stačí tortillu posypat sýrem, přidat trochu rajčatové omáčky nebo kečupu, zapéct na pánvi a pak nakrájet na trojúhelníky.

Do skleničky

Svačina do skleničky je skvělé řešení pro děti, které nechtějí jíst každý den obložené pečivo. A příprava není zdaleka tak náročná, jak by se mohlo zdát – nachystat se dá už večer a ráno jenom zabalit do aktovky. Jako základ použijte jogurt nebo tvaroh, přidejte vločky nebo kvalitní granolu a čerstvé ovoce.

Do skleničky můžete nachystat i instantní rýžovou nebo ovesnou kaši nebo pudink z chia semínek. Připravit do nich lze i pomazánku nebo bylinkový dip a k tomu přibalit nakrájenou zeleninu.

Dětem, které nemají v oblibě obložené pečivo, můžete nachystat do skleničky jogurt doplněný vločkami, ovocem nebo kvalitní granolou

Pomazánky se neomrzí

Pokud má vaše dítě rádo různé druhy pomazánek, máte vyhráno. Dají se nachystat dopředu, vydrží v lednici pár dní, lze je různě obměňovat, a pokud jako základ použijete místo másla lučinu, cottage nebo tvaroh, jsou také perfektním zdrojem bílkovin. K nejoblíbenějším patří vajíčková nebo tuňáková, výborná je také pomazánka z mrkve a celeru nebo pažitková.

Pokud pomazánku připravíte z lučiny, sýru cottage nebo tvarohu, bude i skvělým zdrojem bílkovin

Zdravé oříšky

Ořechy jsou vynikajícím zdrojem energie, dobře zasytí, obsahují zdravé tuky a podporují správné fungování mozkové činnosti. V přiměřeném množství jsou i výbornou svačinou do školy. Skvělé jsou kešu, arašídy, vlašáky, pekany nebo lískové oříšky. Při nákupu vybírejte neochucené varianty, které neobsahují nadměrné množství soli nebo cukru.

Zakysané nápoje

Mléčné nápoje s přirozeným obsahem probiotik by měli konzumovat pravidelně děti i dospělí. Prospívají trávení, podporují imunitu, obsahují vitaminy a minerály a jsou i zdrojem bílkovin. Ideální jsou neslazené varianty, které ale dětem ne vždy chutnají.

Ochucenou variantu ale můžete připravit i doma – pokud do kefíru, kyšky nebo acidofilního mléka přidáte ovoce, trochu domácí zavařeniny nebo medu, bude obsah cukru stále několikanásobně nižší než u většiny kupovaných variant. Do nápoje můžete propašovat i rozmixované ovesné vločky – rázem bude obsahovat komplexní sacharidy, které díky vláknině dobře zasytí a uvolňují energii postupně.

Zakysané mléčné nápoje obsahují probiotika, bílkoviny, vitaminy i minerály. Pokud dětem nechutná neslazená varianta, přidejte ovoce, zavařeninu nebo med

Listové těsto

Pokud to vaše děti ocení, připravte jim místo klasického pečiva šneky nebo kapsičky z listového těsta se šunkou a sýrem, špenátem nebo jinou zeleninou. Myslete na to, že listové těsto obsahuje hodně tuku, a není úplně vhodné pro každodenní konzumaci, jako zpestření ale žádné škody nenapáchá. Svačinu navíc můžete nachystat už večer a děti se mohou do přípravy i samy zapojit. Pokud nepatří listové těsto mezi vaše oblíbené suroviny, připravte si alternativu z jogurtu, která chutná dobře ve sladké i slané úpravě:

Muffiny slané i sladké

Pokud rádi a pravidelně pečete, určitě vyzkoušejte jako svačinu muffiny. Pokud nechcete dávat dětem sladkou svačinu, připravte je ve slané verzi – chutnají také výborně. Dobře se přenášejí i jedí a navíc je můžete napéct do zásoby a zamrazit.