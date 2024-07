Jen málokterý pozemek má ideální parametry. Trápí vás stín, suchá kamenitá půda nebo nedostatek soukromí? Všechno se dá vyřešit, stejně jako dlouhá a úzká zahrada. Tu zajímavě osvěží praktické členění i optické klamy.

Malá zahrada – málo práce? Ano, ale také se na ní okamžitě ukáže každá chyba. Týká se to i dlouhých a úzkých pozemků, které nejčastěji najdete u řadových domů. I když každá zeleň se samozřejmě počítá a zejména ve městě je pro majitele požehnáním, je potřeba čelit několika výzvám. Mezi ně patří zejména efektivní členění prostoru, což se u zahrady široké jen několik kroků může zdát jako nadlidský úkol.

Na počátku je plán

Pokud je řešení komplikované, je papírový projekt doslova záchranou. Na úzkém pozemku se sousedy téměř na dosah budete stoprocentně bojovat se soukromím. Náročné je i rozhodování, jaké prvky umístíte poblíž domu a jaké si budete moci dovolit odsunout na druhý konec.

Důležitým úkolem je rozčlenění prostoru do několika samostatných celků, které se budou lišit tematickou náplní. I na malé zahradě by se mělo dát odpočívat a věnovat se zálibám. Měla by vás prostě bavit. Vsaďte na umírněnost, kvalitní materiály a originální prvky, kterých však nesmí být nikdy moc – to platí pro úzký pozemek několikanásobně.

Stavební a terénní úpravy

U úzkého a menšího pozemku vás bude každá chyba nebo nevhodný výběr materiálu rozčilovat mnohem více než na velkém prostoru. Velkou péči věnujte výběru oplocení. Bohužel majitelé často přijdou už k hotovému.

Pozemky u řadových domků v naprosté většině lemuje klasické pletivo, jehož instalace je jednoduchá a levná. I takový plot se však v blízkosti domu či u posezení dá hezky upravit. Dobrou volbou bude částečně transparentní paraván postavený před něj.

Dlouhý a úzký pozemek si vyloženě říká o narušení průběžné linie

Skvělou práci odvede nejjednodušší řešení z vertikálně nebo horizontálně orientovaných latí. Modřín nebo domácí dub nemusíte ani natírat, dřevo časem získá šedavou patinu. Dobrou zprávou je, že to bude pohledově hodnotné i pro vašeho souseda a vy se budete moci těšit alespoň z optického soukromí.

Zeminu využijte

Než se pustíte do výběru rostlin, zkuste ještě chvíli zůstat u stavebních a terénních úprav. Pokud vás na zahradě čekají jakékoliv výkopové práce, zeminu určitě neodvážejte. Úzkému pozemku totiž perfektně sedí terénní modelace, která promění nudnou, snadno přehlédnutelnou placku v terénně vyladěnou zahradu. Modelace samozřejmě nemusejí být dramatické, i tady platí, že nejvyšší hodnota je v umírněnosti.

Úzkému pozemku perfektně sedí terénní modelace, která promění nudnou, snadno přehlédnutelnou placku v terénně vyladěnou zahradu

Některé výsadby lze lehce zvednout nad úroveň terénu, zatímco cestičky, trávník či jiné pochozí plochy zůstanou v původní výšce. Terén určitě nenavyšujte jen po obvodu, nechte ho vyběhnout třeba i do středové části. Prostor tak nenuceně rozčleníte, osázení rostlinami se už samo nabídne. Bonusem bude úspora za vývoz zeminy zbylé například po stavbě terasy, zahradního domku nebo jezírka.

Přiměřená výška dřevin

Spousta majitelů si myslí, že zahrada vzniká pouhou výsadbou rostlin, ale ozelenění berte spíše jako příjemné završení veškerého snažení. Pokud jste dost péče věnovali modelaci terénu a všem nutným stavebním úpravám, bude to o dost snazší. I nadále však zůstává důležitým úkolem rozčlenění prostoru i zajištění soukromí.

Ale pozor, na malý a úzký pozemek nepatří extrémně vysoké stromy, které by velké zahradě v mnoha ohledech pomohly. Třeba břízy himalájské (Betula utilis ’Doorenbos’) jsou sice nádherné, ale patří spíše do větších zahrad. V tomto případě by už za několik let byly důvodem sousedských sporů. Nízkých stromů nebo vyšších keřů se však nevzdávejte.

Na malý a úzký pozemek nepatří extrémně vysoké stromy. Řešením jsou dřeviny s deštníkovitou korunou, ideálně vícekmenné

Skvělým řešením na dlouhý úzký pozemek jsou dřeviny s deštníkovitou korunou, ideálně vícekmenné. Ani elegantní muchovník Lamarckův (Amelanchier lamarckii) v keřové podobě sice není po letech žádný drobeček, ale je to ten nejlepší kompromis. Navíc ho ukočíruje i méně zkušený zahradník. Řez totiž téměř nepotřebuje, vaším úkolem bude spíše podkasávání koruny.

Keře nebo menší stromy jsou ostatně ideální zelenou klimatizací. Ve stísněném prostoru mohou pomoci i popínavky. Na miniaturní úzké zahrady se totiž většinou nehodí širší živé ploty. Jen zvažte, jaké druhy můžete nechat pnout po plotu, protože pro sousedy to může být nežádoucí řešení. Pokud vaši volbu neodsouhlasí, raději popínavky vysaďte k samostatně nainstalovaným oporám.

Hra s iluzí

U malé a disproporční zahrady si pohrajte s iluzí. Často perfektně rozčlení koncept a pozemek opticky zvětší. I když bohaté výsadby dřevin s trvalkovým podrostem možná na první pohled působí spíše jako obsazení veškeré volné plochy, ve skutečnosti se díky nim v různých částech pozemku budete cítit lépe. Nebojte se je umístit také do prostoru zahrady, mohou logicky navazovat i na výsadby orientované po obvodu.

Jednotlivé části zahrady může odclonit třeba záhon s vyššími okrasnými trávami či trvalkami

Jednotlivé části zahrady by spolu měly komunikovat, nicméně lehké odclonění jim jedině prospěje. Nemusíte zvolit prostorově náročný živý plot, někdy stačí jediný nižší strom, vícekmen nebo třeba záhon s vyššími okrasnými trávami či trvalkami.

Nejlepší pohledové předěly

ambroň západní (Liquidambar styraciflua) ’Gum Ball’ – nízký strom

fargesie (Fargesia nitida) ’Winter Joy’ – stálezelený trsnatý bambus

muchovník Lamarckův (Amelanchier lamarckii) – keř

ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis) – okrasná tráva

vilín prostřední (Hamamelis x intermedia) – keř nebo keřovitě rostoucí strom

zimolez Henryův (Lonicera henryi) – stálezelená popínavka

Sladké plody

Ovocný záhonek se vejde i do malé zahrady. Pokud si nemůžete dovolit hodně ovocných rostlin, zkuste brát v úvahu rovněž dobu zralosti. Mezi nejoblíbenější patří borůvky chocholičnaté (Vaccinium corymbosum). Seženete je od 200 do 500 Kč.

Chcete-li sklízet od poloviny června do září, zvolte tři odrůdy, a to ranou (’Berkeley’ nebo ’Jersey’), polopozdní (’Denise Blue’ nebo ’Record’) a pozdní (’Chandler’ nebo ’Darrow’). Ovocné rostliny se navíc dají pěstovat i v patrech. Například zmíněné borůvky nebo stromkový rybíz a angrešt podsadíte jahodníkem či brusnicemi, takže ušetříte spoustu místa.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 6/2024.