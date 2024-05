Mistrovství světa v hokeji začíná a už dnes večer čeká českou reprezentaci první zápas. Máme pro vás tipy na občerstvení, které se k této sportovní slávě výborně hodí.

Mistrovství světa v hokeji je u nás tradičně velkou událostí. Letos to platí o to více, že se turnaj koná v České republice, konkrétně v Praze a Ostravě. Od pátku 10. května až do neděle 26. května se odehraje celkem 64 zápasů a česká reprezentace poprvé vyjede na led už dnes ve 20:20.

close info Gorodenkoff / Shutterstock zoom_in Připravte si ke sledování hokeje skvělé občerstvení

Jejich výkon můžete sledovat společně s dalšími fanoušky v restauracích a barech, které budou přenos vysílat na velkoplošných obrazovkách. Pokud dáváte přednost domácímu prostředí nebo plánujete sešlost pro hokejové nadšence přímo u vás doma, máme pro vás tipy na skvělé občerstvení, které vám fandění zpříjemní.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Kde budete sledovat zápasy české reprezentace na Mistrovství světa v hokeji? close info Grushin / Shutterstock Mistrovství světa v hokeji se bude konat od 10. května do 26. května. Doma nebo u přátel • 100 % success_fill Doma nebo u přátel V restauraci nebo baru • 0 % success_fill V restauraci nebo baru Ještě nevím, rozhodnu se podle situace a nálady • 0 % success_fill Ještě nevím, rozhodnu se podle situace a nálady Hlasovalo: 6

Chlebíčky a jednohubky

Nejjednodušší a také nejoblíbenější pohoštění jsou bezesporu obložené chlebíčky a jednohubky. Připravit si můžete klasiku s domácím bramborovým salátem, šunkou či salámem nebo nachystat různé druhy pomazánek, které se hodí na jednohubky z rohlíků, plátky bagety nebo topinky. 5 skvělých receptů na pomazánky najdete například v tomto článku. Podávat můžete i různé druhy sendvičů, skvělé pohoštění připravíte i z vajec.

Maso!

Větší společnost určitě ocení poctivý kus masa, ať už v podobě trhaného vepřového masa z pomalu pečené krkovice, špízů, hamburgerů, nebo domácí sekané. Zaručený úspěch bude mít i pečené vepřové koleno s hořčicí, křenem a čerstvým chlebem.

Poctivý hotdog

Zapomeňte na unavený párek v rohlíku ze stánku – v poctivém hotdogu se potkává spousty různých chutí, které dohromady tvoří skvělý kulinářský zážitek. Základem všeho je opravdu dobrý párek (nebo klobáska) s vysokým obsahem masa a kvalitní briošky. Chybět by neměl dresink a čerstvá nebo nakládaná zelenina – podrobnosti a tipy najdete v tomto článku:

Plněná domácí pita

Pita chleba známe hlavně jako pečivo ke gyrosu, naplnit ho ale můžete zcela podle své chuti – šunkou, opečenou slaninou, trhaným masem, čerstvou i nakládanou zeleninou, hummusem nebo sýrem. Připravit si ho můžete snadno i doma – potřebovat budete jen mouku, vodu, droždí a trošku soli, cukru a oleje.

Křupavé nachos

Nachos jsou skvělou alternativou ke klasickým bramborovým chipsům. Jsou pevnější, mají výraznější chuť a můžete je podávat zapečené se slaninou a čedarem nebo s různými dipy. Skvěle chutnají v kombinaci s pikantní rajčatovou salsou, sýrovou omáčkou nebo avokádovým guacamole.

Zapečená tortilla

Quesadilla neboli zapečená tortilla je hotová během chvilky a stejně rychle mizí i z talíře. Připravit ji zvládne i začátečník a naplnit ji můžete podle vlastní fantazie i domácích zásob. Použít můžete šunku, slaninu, pečené maso, zeleninu a samozřejmě sýr, který se během opékání rozteče a tortilly se díky němu spojí. Pak už je stačí jen nakrájet na trojúhelníčky a servírovat.

Zelenina na odlehčení

Při přípravě občerstvení myslete i na zeleninu, která odlehčí a vyváží tučnější druhy jídel. Připravte třeba míchaný salát s domácím dresinkem, grilované zeleninové špízy nebo vyzkoušejte křupavou pečenou brokolici s aromatickým kořením. Doporučujeme i tento skvělý mrkvový salát s česnekem:

Sladká tečka

Možná bude během fandění potřeba i něco sladkého na nervy. A protože je právě sezona rebarbory, můžete z ní upéct jednoduchý koláč nebo křupavý crumble. K chuti přijde ale i štrúdl, bublanina nebo plněné jablečné taštičky z jogurtového těsta, které připomínají oblíbenou smaženou sladkost z fastfoodu, ale jsou mnohem zdravější.

Zdroj: redakce Dům&Zahrada, www.sport.cz, www.toprecepty.cz